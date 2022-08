Muzyka z czasów międzywojennych zabrzmi w Poznaniu. "Wymagany jest uśmiech i poczucie humoru"

2 września odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu „Umówmy się na Gołębiej”. W ramach niego o godz. 18:00 na dziedzińcu szkoły baletowej przy ul. Gołębiej 8 odbędzie się koncert utworów filmowych z czasów międzywojennych.

Zabrzmią między innymi: „Miłość Ci wszystko wybaczy”, „Zimny drań”, „Ada! To nie wypada!”, „Powróćmy jak za dawnych lat”, „Seksapil” i wiele, wiele innych niezapomnianych melodii. W drugiej części koncertu artyści zaprezentują perełki muzyczne ze znanych musicali, m.in. Kids me Kate, My fair Lady, Koty, Evita i niezapomniany Skrzypek na dachu.