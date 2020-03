Mycie rąk krok po kroku (instrukcja). Dlaczego, jak i czym myć ręce? Czym różni się mycie rąk od dezynfekcji?

Mycie rąk jest znacznie potężniejszą i skuteczną bronią w walce z zarazkami, niż wiele osób zdaje sobie sprawę. Mycie rąk chroni przed infekcjami i chorobami powodowanymi przez tzw. brudne ręce. Dotykając dłońmi różnorodnych przedmiotów, drobnoustroje znajdujące się na nich przenoszą się częściowo na ręce. Każdego dnia ciężko jest kontrolować to czego dotykamy, a także kto wcześniej ruszał danego przedmiotu i jakie zarazki się na nim znajdują. Możemy natomiast zadbać o prawidłową, częstą i skuteczną higienę dłoni! Mycie rąk ma ogromną moc i należy z niej korzystać.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca mycie dłoni, jako skuteczną metodę ochrony przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Aby higiena dłoni faktycznie zmniejszyła ryzyko zachorowania, istotna jest częstotliwość, dobór środka myjącego, czas mycia oraz precyzja ruchów. Mycie rąk: dlaczego jest takie ważne? Mycie rąk chroni przed chorobami wynikającymi z tzw. brudnych rąk. Termin ten należy rozumieć w przenośni i w dosłownym znaczeniu. Brudne ręce to dłonie pokryte widocznym brudem (np. piachem, kurzem, smarem), oraz zarazkami, których nie da się dostrzec gołym okiem. Do chorób „brudnych rąk” zaliczane są: biegunka,

zakażenia pokarmowe,

wirusowe zapalenie wątroby typu A,

grypa,

Salmonelloza. W ciągu dnia dotykamy rękoma mnóstwa rzeczy i powierzchni, które pokryte są niewidzialną warstwą bakterii, wirusów, grzybów oraz innych drobnoustrojów. Są to m.in. klamki drzwiowe, produkty spożywcze w sklepie, poręcze w środkach komunikacji miejskiej, kierownica samochodu, telefon, blaty stołów w lokalach gastronomicznych, przyciski do windy, klawisze bankomatu, myszka do komputera. Zarazki przekazujemy sobie również w bezpośrednich kontaktach z innymi osobami. Poprzez wymianę pieniędzy podczas zakupów, grzeczne przywitanie się przez uścisk dłoni lub pocałunek w policzek bądź usta.

W wyniku kontaktu z zakażonymi powierzchniami znajdujące się na nich drobnoustroje przenoszą się na dłonie. Za ich pośrednictwem dostają się w okolice twarzy, ust i oczu. Każdego dnia dotykamy twarzy nawet kilkanaście razy w ciągu godziny, a wilgotne błony śluzowe to najłatwiejsze drogi zakażenia. Choć nie wszystkie patogeny są szkodliwe, lepiej zapobiegać niż leczyć potencjalne infekcje. Aby uniknąć ewentualnych chorób, można ograniczyć kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami, co jest mało realne w dzisiejszych czasach, lub zadbać o lepszą higienę dłoni. To właśnie mycie rąk powinno być priorytetem!

Mycie rąk: czym i w jaki sposób, aby było skuteczne? Mycie rąk pozwala usunąć większość zarazków znajdujących się na powierzchni dłoni. Tym samym zmniejsza się ryzyko zakażenia, po kontakcie dłoni z twarzą. Do oczyszczania dłoni mamy do wyboru dwie możliwości, które różnią się skutecznością.

Mycie rąk za pomocą wody i zwykłego mydła (detergentu), oraz korzystanie z żeli antybakteryjnych, ale wyłącznie takich o wysokiej zawartości alkoholu etylowego w składzie (min. 60 proc.). Jeśli czas mycia rąk wynosi mim. 30 sekund (można ćwiczyć z zegarkiem), pozwala na pozbycie się 99 procent mikroorganizmów z powierzchni dłoni. Zminimalizowanie liczby drobnoustrojów o 99 procent to całkiem sporo. Oznacza, to że spośród 100 tysięcy zarazków na dłoni pozostało ich ok. tysiąc. Drugą możliwością jest dezynfekcja dłoni za pomocą specjalistycznych płynów dezynfekujących, których skład oparty jest na przebadanych substancjach o działaniu biobójczym. Również w przypadku tej metody, mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund. Profesjonalne płyny do dezynfekcji pozwalają usunąć nawet 99,99 procent drobnoustrojów. Oznacza to, że z 100 tysięcy patogenów, pozostaje ich jedynie 10.

Sprawdź: Czy żywność importowana z Chin może być przyczyną zakażeń koronawirusem SARS-CoV2? Mycie rąk: żel antybakteryjny, a płyn do dezynfekcji Mycie rąk wodą z mydłem to tani i skuteczny sposób usuwania drobnoustrojów. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy istnieje potrzeba umycia dłoni, natomiast nie ma możliwości skorzystania z toalety. W takich momentach, warto posłużyć się płynem do dezynfekcji, bądź żelem antybakteryjnym o dobrym składzie. Komfortowa forma i opakowanie tych produktów pozwalają zawsze mieć je przy sobie, a ponieważ nie wymagają użycia wody są bardzo praktyczne. Płyn do dezynfekcji to nie to samo, co żel antybakteryjny z drogerii. Podstawową różnicą jest skuteczność obu preparatów. W przypadku żeli antybakteryjnych deklarowana skuteczność niszczenia drobnoustrojów sięga 90-99 procent, natomiast płyn do dezynfekcji pozwala pozbyć się nawet 99,99 procent zarazków. Z pozoru wartości niewiele się różnią: jednak, żel antybakteryjny jest 100-krotnie mniej skuteczny, niż płyn do dezynfekcji.

Dobry żel antybakteryjny powinien zawierać alkohol etylowy (alkohol denat, etanol) w ilości minimum. 60, a maksymalnie 70 procent. Takich wartości należy szukać na opakowaniu żelu antybakteryjnego. Drugim alkoholem jest izopropyl, czyli alkohol izopropylowy (propan-1-ol lub propan-2-ol). Ma on działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Jego zawartość w żelu nie musi być wysoka. Jego obecność zwiększa spektrum działania preparatu. Płyny do dezynfekcji to wodne roztwory alkoholowe o działaniu biobójczym. Skuteczne preparaty o udowodnionym działaniu za pomocą badań klinicznymi, otrzymują pozwolenie wydawane przez Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych i Produktów Leczniczych (lista płynów do dezynfekcji dostępna jest na stronie gis.gov.pl). Otrzymane upoważnienie zostaje nadane po przeprowadzeniu wnikliwych testów, które są ukierunkowane na poznanie właściwości biobójczych środka, w stosunku do konkretnych szczepów chorobotwórczych drobnoustrojów.

Mycie rąk: kiedy szczególnie trzeba o to zadbać? Mycie rak i ich dezynfekcja pozwalają na usunięcie większości szkodliwych mikroorganizmów. Oprócz wyboru odpowiedniego środka myjącego, ważny jest także czas i częstotliwość procesu mycia rąk. Bez względu na wybrany preparat, aby uzyskać jego największą efektywność, dłonie trzeba oczyszczać minimum 30 sekund. Zalecana częstotliwość mycia rąk to 1 na godzinę.

Sytuacje, kiedy warto ponowić mycie dłoni to m.in.: Przed, w trakcie i po przygotowywaniu posiłku,

Przed spożyciem posiłku,

Po skorzystaniu z toalety,

Przed i po wizycie w lokalu gastronomicznym,

Po spacerze,

Po opiece nad osobą chorą,

Po pogłaskaniu psa,

Po podróży komunikacją miejską,

Po wizycie w sklepie spożywczym lub branżowym,

Po wynoszeniu śmieci,

Po zmianie pieluchy dziecku,

Po wydmuchaniu nosa lub kaszlnięciu,

Kilka razy w trakcie pracy przy komputerze.

Mycie dłoni: instrukcja krok po kroku Mycie dłoni powinno być priorytetem każdego dnia. Preparaty dezynfekujące odznaczają się bardzo wysoką skutecznością działania, pod warunkiem właściwego z nich skorzystania. Mycie rąk, bez względu na użyty środek myjący musi trwać minimum 30 sekund. Korzystając z mydła w kostce, najpierw należy je opłukać pod bieżącą wodą z zalegających na jego powierzchni drobnoustrojów.

Mycie rąk należy rozpocząć zmoczenia dłoni, pobrania środka myjącego i rozprowadzenia go poprzez pocieranie, po wewnętrznych częściach rąk. Następnie należy odczyścić grzbiety dłoni, a także przestrzenie między palcami. W dalszej kolejności myciu podlegają opuszki palców i kciuk. Preparat, należy rozprowadzić również na nadgarstkach. Jeśli w trakcie mycia rąk zabraknie produktu, lub alkohol wyparował, należy dobrać porcję i kontynuować dezynfekcję dłoni. Mycie wszystkich fragmentów rąk, należy powtarzać do momentu, aż magicznie 30 sekund upłynie. Trzeba pamiętać, o osuszeniu dłoni za pomocą jednorazowego ręcznika papierowego, który po skorzystaniu, należy umieścić w koszu na odpady. Korzystając z dwuetapowego mycia rąk za pomocą wody z mydłem, a następnie żelu antybakteryjnego lub płynu dezynfekującego, drugi etap należy rozpocząć od suchych dłoni, aby nie rozcieńczać biobójczego środka.

Preparaty do dezynfekcji są oparte o alkohol, który jest substancją o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, ale również silnie drażniącym. Pierwsze zastosowanie płynu do dezynfekcji jest testowe. Jeśli wystąpiło zaczerwienie, skóra piecze i staje się podrażniona, to znaki, że preparat ma zbyt silne działanie. Dalsze kontynuowanie dezynfekcji dłoni z jego pomocą będzie powodować pogłębienie się problemu. Powstałe rany na skórze to otwarte wrota dla mikroorganizmu. Jeśli produkt wysusza, powoduje łuszczenie i pękanie skóry, lepiej oczyszczać dłonie wodą z mydłem przez 30 sekund. Koronawirus: prawidłowe mycie rąk chroni przez zakażeniami