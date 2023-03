Myśliwy znęcał się nad odłowionym w rejonie autostrady A2 wilkiem? Marcin Sz. z Poznania znów zasiadł na ławie oskarżonych

Marcin Sz. w 2018 roku odstrzelił dzika, który biegał na ulicy Puszczykowa. Najpierw został skazany za bezprawne zabicie zwierzęcia, po czym - na skutek apelacji - prawomocnie uniewinniony. Tym razem sprawa dotyczy odłowionego rok temu w rejonie autostrady A2 wilka, nad którym oskarżony miał się znęcać.

Oskarżony na co dzień prowadzi pogotowie do spraw dzikich i niebezpiecznych zwierząt na terenie podpoznańskich gmin. Tamtego dnia strzelał do wilka, chcąc zaaplikować mu środek usypiający. Okazuje się, że robił to nielegalnie, bowiem nie ma do tego uprawnień.