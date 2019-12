W najbliższych dniach warto wybrać się do któregoś z poznańskich kin, by zobaczyć najnowsze „Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie” w reżyserii J.J. Abramsa. Choć to najważniejszy film w najnowszym zestawieniu, to warto zainteresować się również innymi tytułami.