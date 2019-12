W najbliższych dniach odbędzie się nie tylko premiera długo wyczekiwanego filmu „Oficer i Szpieg”, ale też innych interesujących produkcji – choćby „Jumanji: Następny Poziom” czy „Tajemnica Henriego Picka”. Sprawdźcie nasza rozpiskę!

W najbliższych dniach warto wybrać się do kina, by zobaczyć najnowszy film Romana Polańskiego „Oficer i Szpieg”. Choć to zdecydowanie najważniejszy film w najnowszym zestawieniu, to warto zainteresować się również innymi tytułami.

