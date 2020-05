Na koronawirusa umierają rdzenni mieszkańcy puszczy amazońskiej. Dwukrotnie wyższa śmiertelność wśród tubylców

Brazylia w ostatnich dniach stała się jednym ze światowych liderów jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa. Jak informują eksperci, epidemia Covid-19 zbiera szczególnie tragiczne żniwo wśród żyjących w puszczy amazońskiej rdzennych plemion. Pozbawieni opieki medycznej i mniej odporni na wirusa rdzenni mieszkańcy umierają znacznie częściej niż pozostała populacja Brazylii.

Według raportu organizacji APIB, zajmującej się badaniami nad rdzenną ludnością Brazylii, dotychczas odnotowano 980 oficjalnie potwierdzonych przypadków zakażeń Covid-19 wśród tej ludności - informuje CNN. Potwierdzono również 125 przypadków zgonów, co oznacza, że śmiertelność z powodu koronawirusa wynosi wśród rdzennych mieszkańców Amazonii 12,6 procent. To dwukrotnie więcej niż średnia dla całego kraju, która wynosi 6,4 procent - informuje CNN.

Stacja przypomina, że jednym z pierwszych przypadków zgonów z powodu koronawirusa wśród rdzennej ludności była śmierć 15-letniego chłopca z plemienia Yanomami. Ludność żyjąca w lasach tropikalnych nie ma podstawowych środków sanitarnych, by móc chronić się przed rozprzestrzenianiem epidemii. Dotarcie do najbliższego szpitala to dla tych osób również wielka wyprawa.