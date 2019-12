Na os. Tysiąclecia w Poznaniu doszło do próby porwania? Policja sprawdza okoliczności zdarzenia i szuka świadków

Informację o domniemanym porwaniu podał portal epoznan.pl. Na osiedlu Tysiąclecia, pomiędzy wieżowcami nr 70 i 71 do wracającego po południu ze szkoły chłopca podszedł mężczyzna w kominiarce i z nożem w ręku. Chciał wciągnąć go do zaparkowanego samochodu – czarnego vana, pytał też chłopca, czy ma bogatych rodziców. Chłopiec wyrwał się napastnikowi, uciekł do bloku, gdzie pomogła mu osoba dorosła. Rodzina zgłosiła się na policję.

- Sprawdzamy dokładnie okoliczności tego zdarzenia – mówi mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu.

- Rozmawiamy z osobami, które mogły widzieć jego przebieg, badamy, czy jakieś wskazówki może dać monitoring

- wyjaśnia.

Do tej pory nie było żadnego podobnego zdarzenia na tym osiedlu. Policja prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje o czarnym vanie i jego kierowcy, parkującym wówczas na os. Tysiąclecia w rejonie bloków nr 70 i 71, prosi też o kontakt osobę, która jako pierwsza pomogła uciekającemu chłopcu.

