Na placu Wolności rozdawali za darmo choinki. Ustawiła się po nie długa kolejka poznaniaków [ZDJĘCIA]

- Dla pierwszych trzydziestu osób były bombki do udekorowania choinki. My się na nie już nie załapaliśmy, był tłum chętnych. Cieszymy się, że chociaż choinkę mamy - mówi Krzysztof.

- Staliśmy dwie godziny w kolejce, która już była całkiem spora i kończyła się przy Diabelskim Młynie. Na szczęście dużo choinek było do wyboru. Duża, mała, średnia - jaką kto potrzebuje - opowiada Janusz.

Bilety do kin w Poznaniu w niedzielę za 12 zł!

- Stoimy tu z synem od godziny. Przyszliśmy po dwie choinki, ale co będzie, to weźmiemy. W tym tygodniu już zaczynamy przygotowania do świąt. Wszystko własne robimy. Dzieci oczywiście pomagają - mówi pani Agnieszka, zerkając na syna Stasia.