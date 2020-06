Na poznańskiej Kaponierze czekają nas kolejne zmiany. Konsultacje na temat dróg rowerowych przy ulicy Zwierzynieckiej już za kilka dni

Za tydzień rozpoczną się więc konsultacje społeczne, a lada dzień Zarząd Dróg Miejskich przedstawi już sprecyzowaną koncepcję, która będzie poddana ocenie poznaniaków.

Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania podpisał już zarządzenie w sprawie konsultacji „dotyczących projektu rozbudowy ul. Zwierzynieckiej od ronda Kaponiera do ul. Gajowej po stronie północnej oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego na ul. Św. Marcin, od Uniwersytetu Adama Mickiewicza do ul. Zwierzynieckiej”. Mają one dotyczyć głównie lokalizacji drogi rowerowej i zagadnień technicznych jej przeprowadzenia, potrwają od 24 czerwca do 8 lipca i obejmą osiedla Jeżyce, Stare Miasto i Św. Łazarz. Będą mogli w nich jednak uczestniczyć nie tylko mieszkańcy tych osiedli, ale wszyscy mieszkańcy Poznania, którzy swoje propozycje i uwagi prześlą mailem lub listem tradycyjnym do ZDM.

