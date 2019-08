Na przystankach w Poznaniu powieszono nekrologii zapowiadające koniec Polski. O co chodzi w tej akcji?

Na poznańskich wiatach przystankowych pojawiły się nekrologi wieszczące koniec Polski. Kto ma zabić naszą ojczyznę? My sami, przyczyniając się do katastrofy ekologicznej. "Polska 966-2050. Zmarła z powodu globalnego ocieplenia, zalania przez Bałtyk, głodu, suszy, wojen". Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

Łukasz Gdak