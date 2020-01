Roboty mają zakończyć się we wrześniu. (© ZDM)

Plac u zbiegu ulic Karlińskiej, Muszkowskiej, Lemierzyckiej i Sułowskiej na osiedlu Smochowice w Poznaniu będzie niebawem przebudowywany. Prace te będą prowadzone na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. Roboty mają się zakończyć wiosną 2020 roku.

Zakres prac, zaplanowany dla tej inwestycji obejmuje wymianę nawierzchni jezdni, przebudowę zatok parkingowych i chodników, a także posadzenie przy placu nowej zieleni, postawienie elementów małej architektury oraz oświetlenia.- Dla zapewnienia mieszkańcom dostępu do posesji i sklepów roboty będą prowadzone w dwóch etapach – zapewnia ZDM. - W pierwszym, który potrwa około trzech miesięcy, przebudowany zostanie plac, a w drugim - chodniki wokół niego oraz nasadzona zostanie roślinność i powstaną elementy małej architektury. W efekcie prac, w środkowej części placu oraz po jego południowej stronie, przy ul. Muszkowskiej, powstaną łącznie 52 miejsca postojowe, zlokalizowane w prostopadłych zatokach. Dwa z nich przeznaczone będą dla osób z niepełnosprawnościami. W centralnej części placu zatoki postojowe rozdzielone zostaną czterometrowym pasem zieleni.Drogowcy zapewniają, że dzięki uporządkowaniu parkowania na placu i w najbliższej okolicy poszerzony zostanie chodnik po jego północnej stronie, wzdłuż ul. Karlińskiej, a jezdnie ulic Muszkowskiej i Karlińskiej będą miały 5 metrów szerokości. Chodnik o szerokości 2,2 m będzie poprowadzony między jezdniami tych ulic.- Obszar objęty inwestycją jest już wygradzany, a poruszać po nim będą mogły się tylko pojazdy wykonawcy robót oraz osób dojeżdżających do posesji – informuje ZDM. - W związku z planowanym częściowym zamknięciem ul. Karlińskiej, Muszkowskiej, Lemierzyckiej i Sułowskiej przewidziano objazdy przebiegające ul. Leśnowolską, Sianowską, Darłowską oraz Santocką. Kierowcy już przed świętami Bożego Narodzenia zostali poinformowani, by nie parkować pojazdów na obszarze, który zostanie poddany przebudowie.

