Na Starym Rynku w Poznaniu kładą betonowe płyty. Mieszkańcy oburzeni. "To jakiś absurd! Co to ma być?" Alicja Durka

Trwa remont Starego Rynku w Poznaniu. Zaczęto już układać jasne płyty, ale mieszkańcom nie podoba się wprowadzane rozwiązanie. "To jakiś absurd! Co to ma być? Wszystko ma być zalane betonem?" - pytają poznaniacy.