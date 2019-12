Na Starym Rynku w Poznaniu ruszyło Betlejem Poznańskie. Wygląda zjawiskowo! [ZDJĘCIA]

Betlejem Poznańskie 2019 - PROGRAM

Na weekend 7-8 grudnia zaplanowano czternastą już edycję Poznań Ice Festival - największego lodowego święta w Polsce. Na festiwal rzeźb lodowych do stolicy Wielkopolski przyjedzie 24 rzeźbiarzy z 11 krajów z całego świata (m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Filipin, Malezji czy Meksyku). Na Starym Rynku po raz drugi pojawi się miasteczko lodowe o powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych.

Na Jarmarku Bożonarodzeniowym 2019 w Poznaniu jak co roku pojawi się świąteczna ciężarówka Coca-Coli (dokładny termin nie został jeszcze podany).

Jarmark na placu Wolności można odwiedzać od godz. 11.00 do 21.00, a na Starym Rynku od godz. 11.00 do 19.00. W obu tych miejscach ze wszystkich atrakcji będzie można korzystać do niedzieli, 22 grudnia.