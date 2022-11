Na te filmy czekamy w grudniu 2022 roku. Premiery filmowe na koniec roku. Wśród nich wielki hit! Zobacz, na co iść do kina Maciej Szymkowiak

Grudzień nie powinien być nudny, choćby dlatego, że po 13 latach do kin trafia druga część kultowego „Avatara”. Zobacz, na co warto się wybrać do kina ---> kadr ze zwiastunu Zobacz galerię (10 zdjęć)

Grudzień nierozerwalnie kojarzy się z zimą i Świętami Bożego Narodzenia. To czas na odpoczynek w gronie najbliższych, ale też okazja – gdy rzadziej wychodzimy z domu – aby nadrobić filmowe zaległości lub iść do kina na najnowsze premiery filmowe. W grudniu czeka na nas wielki hit kinowy, jakim niewątpliwie będzie powrót Jamesa Camerona do Pandory – fantastycznego świata z „Avatara”. Fani doczekają się kolejnej części filmu, na który w 2009 roku wydano 237 milionów dolarów. To nie koniec premier filmowych. Co jeszcze w kinach? Sprawdź!