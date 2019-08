Na Warcie zbudują nowy most. Będzie miał ponad 210 metrów długości i połączy Luboń z Czapurami

Za trzy lata może rozpocząć się budowa nowego mostu na Warcie. Ma on połączyć Luboń z Czapurami. Wartość inwestycji szacowana jest na 94 mln zł.

– Ta inwestycja ma nie tylko szczególne znaczenie dla aglomeracji poznańskiej, nowy most połączy też dwie części gminy Mosina, co ułatwi osobom mieszkającym w okolicy szybszy dojazd do Poznania, łatwiejszy dostęp do szkół, sklepów czy ośrodków zdrowia – podkreśla wiceminister.

Czytaj też: Samorządy nie chcą pieniędzy na ratowanie PKS-ów?

Most ma mieć najwyższą klasę obciążeniową G, wymaganą m.in. dla przejazdu pojazdów wojskowych. Będzie miał ponad 210 metrów długości i blisko 16 metrów szerokości. Niedługo rozpoczną się prace nad dokumentacją inwestycji, która ma kosztować 1,9 mln zł. (1,5 mln zł to dofinansowanie z budżetu państwa).

– Zbudowanie przeprawy mostowej to dopiero początek - trzeba będzie zrobić połączenie z drogą powiatową i drogą wojewódzką. W interesie lokalnych samorządów jest też doprowadzenie do połączenia nowej trasy z drogą ekspresową w gminie Komorniki – tłumaczy Jan Grabkowski, starosta poznański. Dodatkowo budowa drogi umożliwi Państwowej Straży Pożarnej otwarcie posterunku pożarniczego na terenie poligonu Szkoły Aspirantów PSP, z którego – dzięki nowej przeprawie mostowej – skróci się czas dotarcia służb do miejsca zdarzeń, między innymi pożarów i wypadków w okolicach Lubonia i Czapur. Szacunkowy koszt całej inwestycji to około 94 mln zł.