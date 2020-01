Nad Jeziorem Strzeszyńskim odbędzie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Na starcie stanie aż 1000 biegaczy, dla których przygotowano 3 dystanse: 1963 m, 4,3 km oraz 10 km, a także trasę do marszu Nordic Walking na dystansie 4,3 km. Wystartują również nasi milusińscy, którzy w zależności od wieku będą mieli do pokonania dystans od 200 do 1000 m.

W zbliżającej się VIII edycji Biegu Tropem Wilczym, ambicją organizatorów jest zorganizowanie biegu w ponad 370 miastach, gdzie Tropem Wilczym pobiegnie ok. 75 000 biegaczy.

W ramach projektu odbędzie się tradycyjny bieg na 1963 metry (odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich miast.

Każdy kto chciałby wystartować w tym wyjątkowym biegu powinien się jak najszybciej zapisać. Zapisy elektroniczne na stronie www.tropemwilczympoznan.pl. Obecnie na liście startowej jest już ponad 450 osób dorosłych i niemal 80 dzieci.