Nad Wartą powstaje kładka pieszo-rowerowa, która połączy Owińska z Poznaniem. Zostanie otwarta w wakacje

Kładka powstająca na wysokości zespołu poklasztornego cysterek w Owińskach prowadzić będzie na drugą stronę Warty. Zejście znajduje się na pograniczu Poznania i Suchego Lasu.

- Po stronie gminy Czerwonak kładka stanie się "bramą" do Puszczy Zielonki i jej sąsiednich atrakcji: kąpieliska Akwen Tropicana, malowniczych zbiorników pożwirowych, unikatowego Parku Orientacji Przestrzennej i Biblioteki Zapachów oraz do zabudowań pocysterskich. Z zejścia po stronie Owińsk do wieży na Dziewiczej Górze będzie około 6 kilometrów. Kładka będzie naturalnym przedłużeniem Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego na zachodnim brzegu Warty i szlaków rowerowych po stronie wschodniej (np. Cysterski Szlak Rowerowy, Szlak Kościołów Drewnianych)

- informuje Ryszard Bączkowski z biura prasowego poznańskiego urzędu miasta.

I dodaje: - Na zachodnim brzegu będzie można dojechać lub dojść od strony Radojewa ul. Piołunową lub przedłużeniem ul. Nadwarciańskiej jadąc z Naramowic. Z końcowego przystanku tramwajowego przy ul. Błażeja do wejścia na kładkę jest ok. 7 kilometrów, natomiast z pętli Radojewo to tylko 2 km.