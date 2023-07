Nadchodzą rekordowe upały w Polsce i Europie, nawet 49 stopni. Kiedy będzie szczyt gorąca? Sprawdźcie, jak chronić się przed spiekotą

W zeszłym roku upały zabiły ponad 61 tys. Europejczyków. Czy latem 2023 będzie jeszcze goręcej?

Co może grozić turystom, wypoczywającym w Grecji, Hiszpanii czy Włoszech? Jakie upały czekają nas w Polsce? Nie wygląda to wesoło.

Upał nad Polską. W najbliższy weekend nawet do 38 stopni Celsjusza

Antycyklon Cerberus szaleje nad Włochami

Rekord temperatur we Włoszech ma przypaść w środę 12 lipca 2023, ale czerwony alarm, oznaczający zagrożenie dla zdrowia, ogłoszono już w weekend 8-9 lipca. Obecnie alerty pogodowe, ostrzegające przed upałem, obowiązują m.in. w Turynie, Florencji i Bolzano.

Najwyższe temperatury będą panować na Sardynii i Sycylii – nawet ok. 48 stopni Celsjusza. To właśnie we Floridii na Sycylii padł europejski rekord letniej temperatury – 48,8 stopnia, odnotowane w 2021 r.

Jak twierdzą włoscy meteorolodzy, przyczyną fali dotkliwych upałów we Włoszech jest szalejący nad półwyspem antycyklon Cerberus, nazwany tak od mitologicznego psa o trzech głowach, strzegącego bramy do Hadesu.