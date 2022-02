Nadchodzi pogodowy armagedon! Nad Wielkopolskę nadciągają potężne wichury. Uważajcie na siebie i nie parkujcie pod drzewami

Nadchodzi pogodowy armagedon! Nad Wielkopolskę nadciągają potężne wichury

Portal KiKŚ - Konflikty i katastrofy światowe podkreśla natomiast, że będziemy mieć do czynienia z „bardzo rzadki, trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia wystawiony przez ESTOFEX dla zachodniej części Polski. Ostrzeżenie przed ekstremalnymi porywami wiatru i trąbami powietrznymi. W nocy z zachodu może przyjść bardzo silna linia szkwału z burzami i niszczącymi porywami”.

Podobnie o wiatrach ostrzega Regionalny System Ostrzegania Meteorologicznego, który od nocy ze środy na czwartek przewiduje „wystąpienie bardzo gwałtownego wiatru o klasyfikacji wichury, o średniej prędkości od 38 km/h do 46 km/h, w porywach do 90 km/h. W centralnej i południowej części województwa do 95 - 100 km/h. Wiatr z kierunku zachodniego. Najwyższe prędkości w porywie wiatr będzie osiągał jutro nad ranem oraz w pierwszej części dnia. Dodatkowo w trakcie obowiązywania ostrzeżenia będą występować przelotne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prawdopodobieństwo: 90 proc.