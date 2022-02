Nadużycia w niepublicznych szkołach w Poznaniu. Wyłudzają dotacje i wydają środki niezgodnie z przeznaczeniem Sylwia Rycharska

Ponad 137 mln zł wyniosła ubiegłoroczna dotacja dla 141 szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez organ inny niż miasto Poznań. Od 2019 r. do rejestru wpisano 24 nowe niepubliczne placówki. Pexels/Zdjęcie ilustracyjne

W ciągu 3 lat na mapie Poznania pojawiły się 24 nowe prywatne szkoły. Według jednych system ich zakładania jest zbyt łatwy, co stwarza warunki do nadużyć, w tym wyłudzanie dotacji oświatowej - pokazują to kontrole przeprowadzane w ciągu ostatnich lat - nie tylko w Poznaniu. A według drugich przyczyna leży gdzie indziej. Rozbieżnie na sprawę patrzą również wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski i wielkopolski kurator oświaty Robert Gaweł.