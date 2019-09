Najbardziej fotogeniczne jesienne miejscówki w Polsce. GALERIA

100 lat mundurków szkolnych - jak się zmieniały?

Mundurki szkolne istnieją w Polsce od dawna. Kiedyś był to strój obowiązkowy, współcześnie zaś jest to element obecny tylko w niektórych szkołach. Wygląd mundurka zmieniał się w kolejnych dekadach. Po II Wojnie Światowej mundurki zamieniły się w fartuszki i garnitury, by w latach...