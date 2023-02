Najbardziej tajemnicze miejsca w Polsce. Część z nich skrywa mroczną historię - nie idźcie tam w nocy

Tajemnicze miejsca w Polsce: Kolorowe jeziorka - pasmo górskie Rudawy Janowickie

Kopalnia uranu - Kletno. Zwiedzanie z dreszczykiem

Czy znasz te najbardziej tajemnicze miejsca w Polsce? Budzą ciekawość i grozę, a ich historie bywają mroczne.



Kolejne tajemnicze miejsce na naszej liście również znajduje się na Dolnym Śląsku. W latach 50. XX wieku ZSRR intensywnie poszukiwało złóż uranu na terenie Polski. Odnaleziono je m.in. właśnie w Kletnie, które słynęło już wcześniej z obfitości w inne surowce. Kopalnia w Kletnie uzyskała status tajnej i przyniosła ok. 20 ton czystego uranu. Było to aż 5% całego radzieckiego wydobycia uranu w polskich Sudetach. Od 2002 roku udostępniono turystom do zwiedzania część kopalni (ok. 200 metrów) - Sztolnię Fluorytową. To jedna z najwyżej usytuowanych sztolni. Jej wlot znajduje się na wysokości ok. 800 metrów n.p.m. Przewodnicy oprowadzający gości przedstawiają całą historię górnictwa tego rejonu i wyjawiają, jak budowano te niezwykłe korytarze. Wszyscy, którzy na własne oczy chcą zobaczyć tę tajną kopalnię uranu mogą to zrobić od początku lutego do końca listopada - właśnie wtedy ścieżka turystyczna jest otwarta dla zwiedzających. Bez obaw! Przebywanie w sztolni nie zagraża ekspozycją na promieniowanie jonizujące.