Najbardziej trujące grzyby w Polsce. Ich zjedzenie grozi śmiercią!

Grzyby niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego dzielą się na dwie podgrupy: trujące oraz śmiertelnie trujące. Szczególnie groźne są te drugie, gdyż to one uszkadzają wątrobę, nerki i inne narządy, co w efekcie prowadzi do śmierci. Niestety bardzo często najbardziej trujące grzyby są niezwykle podobne do tych jadalnych. Dlatego jeśli nie macie pewności co do gatunku grzyba - nigdy go nie spożywajcie! Oto wykaz śmiertelnie trujących grzybów, które można spotkać w Polsce.

polecane: FLESZ: W polskich aptekach brakuje leków. Kiedy kryzys się skończy? Wideo