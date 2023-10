Najciekawsze atrakcje Krakowa na jesień 2023. Co warto zobaczyć w grodzie Kraka? Podpowiadamy, co robić w weekend

Co robić jesienią w Krakowie?

Kraków, jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, rozkwita w jesiennej szacie. To fascynujące miasto zachwyca zarówno mieszkańców, jak i turystów z całego świata. Jeśli wybierasz się do Krakowa jesienią, oto lista atrakcji i pomysłów na spędzenie czasu w tym magicznym mieście.

Jesienne spacery po krakowskich kopcach i parkach

Małopolska jest pełna niespodzianek i może Was zaskoczyć na wiele sposób. Nie brak tu cudów natury, światowej sławy zabytków, do których pielgrzymują turyści z całego świata, unikalnych tradycji i…

Zakupy na Starym Kleparzu lub rejs statkiem po Wiśle

Stary Kleparz to tradycyjne targowisko, gdzie możesz zanurzyć się w lokalnej atmosferze Krakowa. To doskonałe miejsce na zakupy świeżych produktów, owoców, warzyw, wędlin, i innych regionalnych specjałów. Warto tu spróbować oryginalnej kiełbasy krakowskiej i chleba prądnickiego.

Jesień to ostatni dzwonek na rejsy statkiem po Wiśle. To unikalna okazja, by zobaczyć Kraków z perspektywy rzeki. Rejsy często prowadzą do urokliwego Tyńca, gdzie możesz odwiedzić opactwo benedyktynów i cieszyć się spokojem nad rzeką.