Najczęściej popełniany błąd w czasie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Przez to możesz nie dostać się do szkoły

To oznacza, że uczeń – kandydat do nowej szkoły ponadpodstawowej, biorący udział w rekrutacji powinien zalogować się na stronę za pomocą profilu zaufanego – swojego lub rodzica. Można też logować się do systemu korzystając z opcji e-dowód i moje ID. Nie ma jednak innych możliwości logowania niż wymienione. Rekrutacja poprzez system Nabór dotyczy szkół prowadzonych przez miasto Poznań i powiat poznański.

Najczęstszy błąd w trakcie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej

Rodzice i szkoły alarmują jednak, że w systemie jest kwestia, która może sprawić uczniom problem. Jest on jednak łatwy do rozwiązania.

Należy pamiętać, że nie jest to błąd systemu, choć dotychczasowe doświadczenia pokazują, że ta pomyłka, spowodowana zazwyczaj nieuwagą lub niedoczytaniem instrukcji, zdarza się nad wyraz często. Dlatego ważne jest, by postępować dokładnie według instrukcji przygotowanej przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Dzięki temu uczeń na pewno spokojniej przejdzie ten proces. Nie będzie też potrzeby kontaktu z pracownikami szkoły.

Ostatnim krokiem, po wypełnianiu wszystkich elementów wniosku jest jego wysłanie. Należy go zapisać i wysłać. Jest to ważny krok, bo jeśli nie zostanie wysłany, kandydatura nie będzie brana pod uwagę przez szkołę w trakcie rekrutacji. Szczegółowa instrukcja, z informacjami krok po kroku znajduje się na stronie internetowej .

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych dla uczniów w Poznaniu i Wielkopolsce przeprowadzona jest od 15 maja do 28 lipca 2023 roku.

Na kandydatów czekają miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowych szkołach I stopnia. Na wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru, absolwenci szkół podstawowych mają jednak czas tylko do 16 czerwca.

Kolejny etap to uzupełnienie wniosków i dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na dopełnienie tych formalności uczniowie i ich rodzice mają czas od 23 czerwca do 10 lipca.

Rekrutacje uzupełniające przeprowadzone zostaną od 25 lipca 2023 r. do 26-28 lipca 2023 roku.

