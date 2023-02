Najdroższe ogródki działkowe w Poznaniu. Nawet za kilkaset tysięcy! Opływają w luksusy? Zobacz jak wyglądają i ile kosztują

Zabudowany ogródek działkowy alternatywą dla drogiego domu?

Kilkaset tysięcy złotych - taka cena ogródków działkowych potrafi zaskoczyć. Właśnie tyle kosztują najdroższe działki, jakie zostały wystawione na sprzedaż w Poznaniu. Czy to oznacza, że opływają w luksusy? Niekoniecznie. Nie wszyscy traktują ogródki działkowe jako miejsce do wypoczynku po ciężkim tygodniu pracy, w którym mogą się zrelaksować wśród zieleni, odpocząć od zgiełku czy wyhodować własne warzywa i owoce.

Czytaj też: PKP sprzedaje mieszkania. Większość odstrasza wyglądem, ale są też prawdziwe perełki. Dlaczego są w takim stanie i ile kosztują?

Dla niektórych stały się sposobem na posiadanie własnego domu przy dużo niższych kosztach. Znajdziemy więc na nich zabudowania, nieraz całkiem pokaźne jak na tego typu miejsca, ładnie wykończone i ogrzewane. Do tego własne odwierty, by móc korzystać z bieżącej wody także w zimie, Nie brakuje typowego, sielskiego klimatu - drzew owocowych, krzewów, kwiatów, mnóstwa zieleni. Jak twierdzą sprzedający, na niektórych z nich można się nawet zameldować. Czy to dobra alternatywa dla drogich nieruchomości?