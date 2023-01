Najdroższy prezent ślubny stoi i niszczeje. Poznaj niesamowitą historię zamku w Wielkopolsce Weronika Błaszczyk

Niewielki zamek na wyspie położonej w samym środku malowniczego jeziora. Dotrzeć do niego można jedynie łodzią, pieszo jest to niemożliwe. Romantyczne i spokojne miejsce, piękny widok i to wszystko w centrum dzikiej natury. Dla wielu osób to prawdziwe spełnienie marzeń. Jednak dla pewnej pary był to pomysłowy i drogi prezent ślubny. Niestety, choć kiedyś teren ten stanowił rekreacyjną rezydencję, dzisiaj stoi i niszczeje. Zamek Klaudyny Potockiej na Jeziorze Góreckim do dzisiaj zachwyca niejedną osobę. Zobacz zdjęcia z tego niesamowitego i bardzo tajemniczego miejsca, a także poznaj jego historię. Robi wrażenie!