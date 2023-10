Najgłośniejsze morderstwa w Poznaniu. Oddech wstrzymywało całe miasto. Pamiętasz je?

W połowie lipca 2023 roku doszło do mrożącej krew w żyłach strzelaniny w samym centrum miasta — na Świętym Marcinie. Mikołaj B. podszedł w jednej z restauracji do siedzącej tam pary, po czym zastrzelił działacza społecznego Konrada Domagałę, kilka chwil później popełniając samobójstwo. Wydarzenie to sprawiło, że ponownie rozpoczęto debatę nad pojęciem rozszerzonego samobójstwa.

Adam Jastrzębowski