Najinteligentniejsze zwierzęta świata - one dorównują człowiekowi. Jakie gatunki przechodzą test lustra?

Nie tylko człowiek istotą rozumną

Człowiek, uznawany za najbardziej rozumną istotę żyjącą na Ziemi, bezsprzecznie dominuje na naszym globie. Nie chodzi tu o biomasę, bo zgodnie z podobnym kryterium najbardziej liczne są zwierzęta hodowlane. Ich liczebność jednak jest także efektem ludzkiego działania.

Człowiek dominuje nad innymi gatunkami poprzez swoje zdolności i uwarunkowania, takie jak używanie języka bardziej złożonego niż języki zwierzęce, większy i bardziej złożony mózg oraz wysoko rozwinięty instynkt społeczny. Czy na pewno?

Mimo swej niekwestionowanej inteligencji człowiek chętnie degraduje inne gatunki, przypisując ich wszelkie logiczne zachowania instynktom i nie dopuszczając do świadomości faktu ich rozumności. Przykład? Dopiero wieloletnie obserwacje Jane Goodall w Parku Narodowym Gombe w Tanzanii, które prowadziła od 1966 roku pozwoliły odkryć, że szympansy posługują się narzędziami do zdobywania pożywienia. Co więcej, same potrafią te narzędzia stworzyć. Wcześniej uznawano, że umiejętność używania narzędzi leży jedynie w gestii homo sapiens sapiens.