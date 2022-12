Najlepsze i najbardziej kryjące podkłady do twarzy polecane przez internautki [TOP 10] Adrianna Jackowiak

Od podkładu kryjącego mamy tylko jedno oczekiwanie: ma zakryć to, na co nie chcemy patrzeć i czego ma nie być widać: wszelkie zmiany trądzikowe, przebarwienia, zaczerwienienia. Przedstawiamy ranking najlepiej ocenianych przez internautki podkładów kryjących. Zapoznaj się z galerią! Przejdź dalej ---> INSTAGRAM Zobacz galerię (11 zdjęć)

Jaki podkład kryjący jest najlepszy? Kobiety z problemami skórnymi często zastanawiają się, jakiego podkładu użyć, by zmiany na twarzy były mało lub w ogóle widoczne. Do wyrównania kolorytu cery oraz do maskowania jej niedoskonałości służą podkłady kryjące. Stosując kosmetyki tego rodzaju, ukrywamy trądzik, rozszerzone pory, przebarwienia czy zaczerwienienia. Wyrównujemy także koloryt skóry. Na rynku można znaleźć wiele podkładów kryjących, zarówno w formie płynnej jak i w formie sypkiej, w kompakcie lub sztyfcie. Jakie zatem podkłady kryjące cieszą się najlepszymi opiniami wśród kobiet? Które są polecane przez internautki? Przedstawiamy absolutny TOP wśród podkładów kryjących. Aby zapoznać się z najlepszymi i najbardziej polecanymi podkładami kryjącymi wejdź do naszej galerii zdjęć!