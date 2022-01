Najlepsze licea w Poznaniu. Które licea zdały najlepiej maturę? Sprawdź maturalny ranking liceów ogólnokształcących Perspektyw 2022

Perspektywy, przygotowując maturalny ranking liceów ogólnokształcących 2022, uwzględniają te LO, w których maturę w maju 2021 r. zdawało min. 12 maturzystów. Jak podaje fundacja edukacyjna, dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu stanowi osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki. "Dla szkół z maturą zdawaną na poziomie dwujęzycznym dodatkowo w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. (...). W rankingu brane są pod uwagę tylko wyniki maturzystów przystępujących do matury po raz pierwszy i wyłącznie na arkuszach standardowych. Wagi kryteriów maturalnych dla liceów ogólnokształcących przez analogię do rankingu głównego wynosiły odpowiednio: przedmioty obowiązkowe 30 proc., przedmioty dodatkowe 45 proc.". Sprawdź, które licea ogólnokształcące w Poznaniu są najlepsze w maturalnym rankingu LO 2022 Perspektyw --->>> Zobacz też: Młoda Ukrainka mieszkająca od 7 lat w Poznaniu o groźbie rosyjskiej agresji na ich kraj

Pixabay/Zdjęcie ilustracyjne