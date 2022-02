Najlepsze pączki w Poznaniu. Zobacz ranking 10 pączkarni. Gdzie po pączki w Tłusty Czwartek 2022?

Przed nami Tłusty Czwartek. W tym roku przypada on 24 lutego. To czas wzmożonej pracy dla wszystkich cukierni, piekarni i pączkarni. Najpopularniejsze z nich na ten jeden dzień w roku przygotowują nawet kilkaset tysięcy pączków. Sprawdziliśmy, które robią to najlepiej. Zobacz ranking 10 cukierni i pączkarni w Poznaniu, które mają najwyższe oceny wg opinii użytkowników Googla. Przejdź dalej -->

Archiwum PolskaPress