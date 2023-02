Najlepsze zimowe szlaki w Tatrach. 11 łatwych i bezpiecznych tras. Zobacz turystyczne wskazówki, mapy, czas przemarszu i dodatkowe atrakcje

Bezpieczeństwo w górach. Jak przygotować się do zimowej wycieczki w Tatry?

Bezpieczne wycieczki po górach zimą? Poznajcie łatwe szlaki w Tatrach

Góry są piękne o każdej porze roku, ale zimą piesze wędrówki po polskich Tatrach mogą stanowić spore wyzwanie. Śnieg, wiatry i oblodzenie mogą stanowić niebezpieczeństwo dla turystów, którzy wybiorą nieodpowiednie szlaki w górach.

Zamiast ryzykować, lepiej wybrać jedną z prostych i bezpiecznych tras. Wybraliśmy dla Was 11 propozycji na weekendowe wycieczki po górach zimą. To sprawdzone szlaki w Tatrach, które nawet zimą nie stanowią poważnego wyzwania dla piechurów, za to pozwalają w pełni cieszyć się górami, pięknymi widokami, a nawet smacznymi posiłkami, serwowanymi w górskich schroniskach.

Sprawdźcie, które trasy w Tatrach są łatwe i bezpieczne nawet zimą.

Polskie góry są szczególnie piękne, ale zimą zawsze należy zachować ostrożność w czasie wycieczek, odpowiednio wybierać trasy i planować marsz. W śniegu idzie się wolniej, a zmierzch zimą zapada wcześniej. Marcin Makowka / Polska Press, zdjęcie ilistracyjne

