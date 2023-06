Najniższa krajowa 2023: rekordowa podwyżka płacy minimalnej od lipca - ile na rękę?

W 2023 roku płaca minimalna w Polsce wynosiła 3490 zł brutto od stycznia, a od lipca została podwyższona do 3600 zł brutto. To oznaczało wzrost o 480 zł i 590 zł w stosunku do 2022 roku, odpowiednio. Średnia minimalna pensja za pracę w 2023 wynosiła zatem 3545 zł brutto, co przekładało się na około 2747 zł netto na rękę w skali miesiąca.

PIXABAY