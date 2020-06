Najnowocześniejszy sprzęt za niemal 17 mln złotych kupuje poznański szpital MSWiA

Na liście zakupów znalazł się m.in. najnowocześniejszy w swojej klasie rezonans magnetyczny MR 1,5T dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej, trzy aparaty USG jezdnego, dwie centrale monitorujące wielostanowiskowe, siedem respiratorów jezdnych czy dwa defibrylatory.

- Kupiliśmy także aparat EKG – 12-kanałowy, RTG stacjonarne z zawieszeniem sufitowym, RTG przyłóżkowe, mobilny aparat RTG z ramieniem C – wymienia Sławomir Tomczak, dyrektor ds. technicznych szpitala. - Jest też urządzenie do okładu fango, diodowy laser terapeutyczny, dwa ergometry rowerowe, wirówki kończyn górnych i dolnych, artromot CPM-szyna, jak i łóżka do intensywnej terapii z materacami terapeutycznymi i łóżka szpitalne z materacami.

Czytaj też: Kierowco, uważaj! Możesz stracić prawo jazdy za... gwałtowne hamowanie i niebezpieczne wyprzedzanie

Nowe urządzenia i wyposażenie trafią do Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej i Osób Niepełnosprawnych, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Zastąpią sprzęt zużyty i niepierwszej już młodości, jakim posługiwał się dotąd szpital.