Najnowsza gra Lotto „Szybkie 600”. Totalizator Sportowy zaprasza do wzięcia udziału w grze, w której wygrywać można co cztery minuty.

- Nasi klienci coraz częściej są zainteresowani grami o natychmiastowej wygranej. Jest to nie tylko trend widoczny w Polsce, ale także na całym światowym rynku loteryjnym. Wprowadzając Szybkie 600, dotrzymujemy wielokrotnie składanych obietnic o stałym powiększaniu wachlarza gier LOTTO – powiedział Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego Lotto.

Będzie to trzecia gra oferowana przez Lotto, w której gracze mogą liczyć na natychmiastową wygraną. Pozostałe dwie to Zdrapka i Keno.

Codziennie odbywać się będzie aż 260 losowań gry – co 4 minuty od godz. 6.36 do 23.52, na przemian z losowaniami Keno. Wizualizacje losowań prezentowane będą na monitorach w punktach Lotto. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, jeszcze w tym półroczu Szybkie 600 zostanie także udostępnione na platformie lotto.pl.

Nowa gra Lotto - Szybkie 600 może się cieszyć dużym powodzeniem. Co cztery minuty będzie szansa, by wygrać 600 złotych.

Nowa gra Lotto - Szybkie 600. Zasady

Jakie są zasady gry?

W grze Szybkie 600 wystarczy wybrać 6 z 32 liczb. Można zagrać na chybił trafił lub wytypować swoje własne liczby. Zakład z pojedynczą stawką kosztuje jedynie 2 zł. Wygrywamy już przy trafieniu 2 liczb. Trafione 6 daje główną wygraną w wysokości 600 zł wypłacanych co tydzień przez cały rok, a zwiększając stawkę można wygrać nawet 6000 zł wypłacane co tydzień przez rok.

Każdy z graczy może liczyć na dodatkową premię, która może być doliczona do jednego z pięciu stopni wygranych występujących w grze. Dzięki temu można wygrać znacznie więcej. Premia kumuluje się z losowania na losowanie, aż do momentu, kiedy padnie wygrana w stopniu, do którego jest przypisana. Aby nie ominąć losowania z premią, można zawrzeć zakłady od razu na więcej losowań – nawet na 50 kolejnych.