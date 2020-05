Najnowsze informacje o programie Rodzina 500 plus. Sprawdzamy, czy wypłaty 500 plus są zagrożone

Ta zasada, funkcjonująca od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej, zapobiega jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń na te same dzieci w tym samym czasie w dwóch państwach.

Pobierających świadczenie 500 plus mogły też zaniepokoić przypadki wezwania do zwrotu pieniędzy za sprawą orzeczenia Federalnego Trybunału Finansowego (BFH) w Monachium, który stwierdził, że niezgodne z prawem jest jednoczesne pobieranie 500 plus w Polsce i Kindergeld w Niemczech.

Już podczas epidemii prezydent Andrzej Duda apelował, by majętni Polacy sami rezygnowali z 500 plus. Ile osób wzięło sobie ten apel do serca, nie wiadomo.

– Jeżeli ktoś mający dzieci nie chce pobierać świadczenia, po prostu nie składa o nie wniosku – wyjaśnia Damian Napierała z Poznańskiego Centrum Świadczeń. – Jeśli już je pobiera i chce z tego zrezygnować, musi złożyć pisemną deklarację o rezygnacji z wypłaty 500 plus. Może dokument przekazać przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP stosując bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, wysłać go pocztą lub wrzucić do skrzynki na dokumenty w instytucji przyjmującej wnioski. Do PCŚ nie wpłynęła jeszcze żadna taka rezygnacja.