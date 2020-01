Najnowsze licytacje komornicze w Wielkopolsce. Kup dom w okazyjnej cenie! [STYCZEŃ 2020]

Który notebook najlepiej nadaje się do pracy?

Lenovo ThinkPad T490 to nie tylko idealne narzędzie pracy dla biznesmana, który docenia wydajność i niezawodność sprzętu. Ten notebook świetnie sprawdzi się po godzinach w aplikacjach multimedialnych. Do tego jest ładny i również z tego powodu trzeba go mieć.