Najpiękniejsze zamki Europy. Twierdza w kształcie okrętu, zamek inspirowany projektami Leonarda da Vinci i wiele innych niezwykłości

Europa jest pełna niezwykłych zamków – wybraliśmy najpiękniejsze

Które zamki w Europie są najpiękniejsze, najbardziej niezwykłe, które szczególnie warto odwiedzić? Wybraliśmy dla was 22 niezwykłe twierdze dla miłośników zabytków, niezwykłych historii i pięknej architektury. To prawdziwe turystyczne perły, które zadziwiają i zachwycają.

Zamki w Europie nie należą bynajmniej do przeszłości. Niezwykłe fortece wznoszono nawet jeszcze w XIX w. z sentymentu, a jeden z najnowszych zamków Europy zaczął powstawać w 1996 r. i budowa trwa do dziś.

Polacy znają się na zamkach – nasze też są niezwykłe

Polscy turyści mogą być wybredni jeśli chodzi o zamki. Nic dziwnego – w naszym kraju tez znajduje się ich sporo, w tym wiele zupełnie wyjątkowych. Malbork jest największym zamkiem na świecie, Wawel to skarbiec polskiej historii, Zamek Książ to jedna z ikon Dolnego Śląska. Na Zamku Czocha straszy (zresztą nie tylko tam), pałac w Mosznej wygląda jak z bajki, a zamek w Łapalicach to przykład najbardziej spektakularnej samowolki budowlanej w dziejach RP.