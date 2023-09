Najsmaczniejsze targi w Polsce, czyli Smaki Regionów 2023 na Międzynarodowych Targach Poznańskich

To wielkie święto tradycyjnej kuchni i zdrowego odżywiania. Edycja z 2022 roku pokazała, że zainteresowanie naturalnymi recepturami nie maleje, a wprost przeciwnie – jest coraz większe. Smaki Regionów już na stałe wpisały się w kalendarze Poznaniaków, a także mieszkańców całej Wielkopolski. Odwiedzają je goście z dalszych zakątków kraju.

- Nie trzeba jechać do Zakopanego, by skosztować certyfikowanego oscypka. Prawdziwy Baca poczęstuje Was nim jesienią w Poznaniu - przekonują organizatorzy.