Najstarsza katedra w Polsce na archiwalnych zdjęciach. Tak wyglądała przed wojną Grzegorz Szkiłądź

Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu to najstarsza polska katedra, której początek datuje się na 968 rok. To szczególne miejsce na mapie Poznania. To tutaj pochowano pierwszych władców Polski i przypuszczalnie odbył się chrzest Mieszka I. Zobaczcie, jak najstarsza katedra w Polsce prezentuje się na archiwalnych zdjęciach. Tak wyglądała przed wojną.