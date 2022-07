Najstarsza księgarnia w Poznaniu bez wsparcia Miasta. Pracownicy się żalą. „Jedynka” może nie przetrwać

Powodem braku historycznej i kultowej „Jedynki” w plebiscycie jest to, że wcześniej w ramach problemów finansowych została ona włączona w sieć księgarską „Książnicy Polskiej”. Dołączenie do innych 50 księgarń na terenie całej Polski spowodowało, że „Jedynka” nie może – zgodnie z regulaminem plebiscytu – brać udziału w „Fest księgarni”, mimo że jest miejscem historycznym i ważnym na kulturalnej mapie Poznania.

- Gdy Miasto Poznań zorganizowało plebiscyt na Fest Księgarnię, to prosiliśmy o to, żeby, chociaż została zamieszczona informacja o naszej księgarni. Nie, aby wziąć udział w konkursie, ale żeby chociaż wspomnieć o tak ważnym i kultowym już miejscu, jakim jest „Jedynka” w Poznaniu. Uznani jednak zostaliśmy za księgarnię sieciową, choć wcale od nikogo zależni nie jesteśmy. „Książnica Polska” nie ma swoich hurtowni, czy wydawnictwa. To firma, w której skład wchodzą księgarnie niezależne, prowadzone indywidualnie przez pracowników danych placówek