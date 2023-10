Najstarszy student UAM obronił pracę magisterską. Ma 76 lat i... nie zamierza kończyć z nauką

Do niedawna magister Zenon Lenczewski był studentem kroatystyki (filologia chorwacka). O zakończonej sukcesem obronie swojego studenta poinformował w piątek, 6 października Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.

– Kolejne obrony za nami! I to jakie! Pani Mirka, Pan Zenon (tak, to ten Pan Zenon) i Pani Agnieszka obronili się na oceny bardzo dobre! Egzaminy dyplomowe dla komisji w składzie: prof. Magdalena Koch, prof. Patryk Borowiak, dr Urszula Putyńska i dr Emilian Prałat były czystą przyjemnością

– przekazano w poście na Facebooku.

O sukcesie wspomniało także "Życie Uniwersyteckie", cytując niedawną wypowiedź pana Zenona.

– Mam za sobą całkiem udaną karierę zawodową. Sporo osiągnąłem. To sprawia, że czasem boję się śmieszności. Szybko jednak stawiam się do pionu. Myślę sobie: skoro światem rządzą siedemdziesięcio-, osiemdziesięciolatkowie z papieżem Franciszkiem i Joe Bidenem na czele - to i Zenon Lenczewski może iść na studia