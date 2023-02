Najstraszniejsze i najdziwniejsze miejsca na świecie: TOP 27. Wrota do piekła, kryształowa jaskinia, najsmutniejsze miejsce na Ziemi i inne

W mieście Luiseville w stanie Kentucky wznosi się ponura budowla – gigantyczne, opuszczone sanatorium Waverly Hills, w którym w początkach XX w. leczono osoby chore na gruźlicę. Niestety, leczenie gruźlicy nie było wówczas takie proste i wielka liczba pacjentów umierała. Tak wielka, że w sanatorium zbudowano specjalny podziemny szyb, którym zwożono zwłoki do kostnicy poza zasięgiem wzroku innych pacjentów. Chodziło o to, by nie niepokoić chorych widokiem tego, jak najprawdopodobniej sami niebawem skończą. Dziś Waverly Hills to jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc na świecie – trudno się dziwić, zważywszy na liczbę pacjentów, którzy umarli w murach sanatorium i na ponury szyb w jego podziemiach. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0.

Royasfoto73, CC BY-SA 4.0