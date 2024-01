Najtańsze kierunki na wakacje all inclusive – majówka 2024. Nawet tylko 1600 zł za tydzień słońca! Aktualny ranking 9 krajów

Egzotyczna majówka 2024 za grosze. Ranking najtańszych kierunków na wakacje all inclusive

Majówka 2024. Ile wziąć dni wolnego, by mieć jak najdłuższy urlop?

Możemy wziąć wolne także na poniedziałek i wtorek 29 i 30 kwietnia – wtedy nasza majówka wydłuży się aż do 9 dni (wliczając dwa weekendy) za cenę tylko 3 dni urlopu.

Majówka w 2024 r. wypada wyjątkowo korzystnie. Ustawowo wolne od pracy dni 1 oraz 3 maja to odpowiednio środa i piątek. Jeśli weźmiemy tylko jeden dzień wolnego na czwartek 2 maja, będziemy wypoczywać aż przez 5 dni.

Właśnie z myślą o miłośnikach podróżowania w najpiękniejszym miesiącu roku – maju – przygotowaliśmy ranking najtańszych kierunków na wakacje all inclusive. Już teraz warto zaplanować długą majówkę 2024 r. w jakimś pięknym, ciepłym i pachnącym egzotycznymi kwiatami zakątku świata. Im wcześniej zarezerwujecie pobyt, tym korzystniejsza będzie cena.

Ale gdzie wycieczki all inclusive na majówkę 2024 kosztują najmniej? Sprawdźcie w naszej galerii. Znajdziecie tam ranking 9 najtańszych kierunków.

Ułożyliśmy go według cen wycieczek dla dwóch dorosłych osób w terminie 27 kwietnia – 5 maja 2024 (długa majówka za 3 dni urlopu). Podajemy cenę łączną za dwie osoby.

Kraje ułożone są od najdroższego do najtańszego, a konkretne oferty w ramach krajów chronologicznie, od najwcześniejszego do najpóźniejszego terminu wylotu.

Nasz ranking to gotowa ściąga dla wszystkich, którzy chcieliby wykupić tanie wycieczki all inclusive na majówkę 2024. Korzystajcie – zapraszamy do galerii!