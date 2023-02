Najtańsze ogródki działkowe w Poznaniu na sprzedaż. To idealny moment na zakup działki! Ile kosztują i jak wyglądają?

Jak przyznają sami sprzedający, to właśnie na początku roku ceny potrafią być niższe nawet o kilka czy kilkanaście procent. Czym szybciej robi się ciepło, tym szybciej zaczyna się sezon i rośnie też popyt, a wraz z nim kwota, jaką trzeba zapłacić za ogródek działkowy. Dodatkowo odpowiednio wcześnie finalizując transakcję jesteśmy w stanie jeszcze przed sezonem dopasować działkę do swoich potrzeb.

Samodzielnie wyhodowane warzywa i owoce, do tego kwiaty, a przede wszystkim cisza, spokój i odpoczynek od miejskiego zgiełku. Marzysz o własnym ogródku działkowym? Początek roku to dobry moment, by zacząć szukać idealnej działki dla siebie.

Ceny ogródków działkowych. Ile kosztuje działka w Poznaniu?

Postanowiliśmy sprawdzić, jak kształtują się ceny ogródków działkowych w Poznaniu i najbliższej okolicy. Najdroższe z nich potrafią kosztować nawet ponad 200 tys. zł. Zazwyczaj nie są to jednak działki, na które przyjeżdżamy tylko wypocząć po ciężkim dniu czy tygodniu, ale z wybudowanymi całorocznymi domami, ogrzewanymi i wyposażonymi, nieraz w naprawdę dobrym standardzie. Ile w takim razie trzeba zapłacić za te najtańsze? I co równie ważne - czy wśród nich także można znaleźć prawdziwe perełki? Niektóre z nich mogą Was zaskoczyć nie tylko ceną, ale też tym, co dostaniemy w jej ramach.