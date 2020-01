Najważniejsze inwestycje w Poznaniu i Wielkopolsce w 2020 roku. Rok pod znakiem komunikacji. Gdzie będą utrudnienia?

Drogowy paraliż na Ratajach? Największe problemy mogą wynikać z zaplanowanej na wiosnę 2020 roku przebudowy ronda Rataje w Poznaniu. Będzie to prawdopodobnie największa inwestycja, która ruszy w stolicy Wielkopolski w 2020 roku. - Zgodnie z harmonogramem inwestycji roboty budowlane rozpoczną się w kwietniu 2020 roku. Potrwają do końca 2021 roku - mówi Maja Chłopocka-Nowak ze spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. I dodaje: - Na rondzie powstanie wydzielone, ciche torowisko tramwajowo-autobusowe. Zmieniona zostanie konstrukcja jezdni, powstaną też dodatkowe pasy ruchu. Istniejące przystanki zostaną wydłużone. Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

Grzegorz Dembiński