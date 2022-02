"Najważniejsze, że dzieci są bezpiecznie" mówi Ludmiła z Ukrainy. Dramat rodzin jednak wciąż trwa [ZDJĘCIA]

Wojna to miliony pojedynczych historii i tragedii. Ta historia skupia trzy wojenne losy. Historię musimy zacząć od początku. Pamiętacie panią Natalię, która pochodzi z Łucka, a mieszka i pracuje w Krotoszynie? Do poprzedniej historii musimy dopowiedzieć, że jej syn autobusem wydostał się z Łucka w dramatycznych warunkach. Bez żywności dotarł do granicy z Polską, ale jest już bezpieczny w Hrubieszowie.