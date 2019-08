Najwięcej szkód po burzach w Poznaniu i okolicy - od uderzenia pioruna zapalił się dom przy ul. Drzewieckiego [ZDJĘCIA]

Burza zaczęła się we wtorek, 27 sierpnia po południu najpierw na południu Wielkopolski. W Odolanowie (powiatr ostrowski) żywioł pojawił się już przed godz. 16. Wichura zerwała dachy z kilku budynków, a powalone drzewa zablokowały kilka dróg.

W Przybysłowicach i Pogrzybowie (gmina Raszków) silny wiatr również powalił kilka drzew, zerwał dach i doprowadził do zawalenia się jednego z budynków.

Do bardzo groźnego zdarzenia doszło na trasie Antonin - Oleśnica w miejscowości Drołtowice leżącej już za granicą województwa wielkopolskiego, gdzie drzewo przygniotło dwa samochody, w których znajdowało się 5 osób. Z wnętrza pomogli im wydostać się strażacy. W zdarzeniu ranne zostały trzy osoby. Jak podaje serwis olesnica998 jeden z kierowców w stanie ciężkim został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala we Wrocławiu.