Nastolatek z podejrzeniem koronawirusa. Zajęcia w szkole odwołane

- 4 marca 2020 roku w godzinach wieczornych uczeń Szkoły Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych z podejrzeniem choroby zakaźnej został przewieziony do szpitala w Poznaniu. Chłopiec jest diagnozowany. W związku z zaistniałą sytuacją dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym postanowiła zawiesić zajęcia w szkole do końca tego tygodnia - informuje burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

14-latek miał grypopodobne objawy. Zgodnie z decyzją ostrowskiego szpitala przewieziono go do szpitala w Poznaniu na oddział zakaźny, gdzie zostanie hospitalizowany.

Więcej informacji wkrótce.